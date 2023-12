Brandweer rukt uit voor verbrand worstenbroodje in magnetron

Foto: Sander van Gils/SQ Vision. Twee verbrande worstenbroodjes, foto ter illustratie (foto: Martin Milicevic). Volgende 1/2 Foto: Sander van Gils/SQ Vision.

Een worstenbroodje heeft voor wat problemen gezorgd in een seniorencomplex in Schijndel. Een van de appartementen stond vrijdagavond vol rook. Toen de brandweer aankwam, bleek dat er geen sprake was van brand. De rook kwam van een verbrand worstenbroodje dat in een magnetron werd opgewarmd.

Het gebeurde in seniorencomplex Bekkershof aan de Mgr. Bekkersstraat. Toen de brandweer daar aankwam, was de rookmelder nog volop aan het loeien. Op dat moment stonden volgens een wijkagente zowel het huis als de gang vol rook. Ventileren

De brandweer had de situatie snel onder controle, zette de magnetron buiten en ventileerde het huis. De bewoner raakte niet gewond, maar denkt volgende keer wel twee keer na voordat er weer een worstenbroodje in de magnetron wordt opgewarmd.

De brandweer ventileerde het huis aan de Mgr. Bekkersstraat in Schijndel (foto: Instagram wijkagent Meierij).