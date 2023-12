Windstoten bij jaarwisseling: zo ga je veilig het nieuwe jaar in

Niet de regen, maar de wind zou wel eens een spelbreker kunnen zijn op oudjaarsavond. Het gaat met windkracht vier tot vijf behoorlijk waaien. En dat kan gevaarlijk zijn met het afsteken van vuurwerk. Het is nog even de vraag of grote vuurwerkshows in Brabant wel door kunnen gaan. Hier moet je op letten als je zelf knallend het nieuwe jaar in wil.

“Hoe westelijker, hoe harder het waait”, waarschuwt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. “In het westen van Brabant heb je dan echt een stevige wind. In het oosten zal het wat meer meevallen.”

De 100 miljoen euro aan legaal vuurwerk en 30 miljoen euro die Nederlanders uitgaven aan illegaal spul moet en zal natuurlijk de lucht in. Voor mensen die vuurwerk willen afsteken, kan de wind heel verraderlijk zijn. Vooral door windstoten kan vuurwerk ineens een kant opgaan die je niet verwacht, en dan ben je kwetsbaar.

Veilig vuurwerk afsteken

Je kunt zelf dingen doen om zo veilig mogelijk vuurwerk af te steken. Draag bijvoorbeeld een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont, houd meer dan voldoende afstand en ga met de wind in je rug naar het vuurwerk staan, zodat je niet verrast wordt door rook of vuurwerk wat ineens jouw kant op komt. Normaal moet de afstand minimaal acht meter zijn, maar met stevige wind moet dat minstens het dubbele zijn.

De vuurwerkbranche heeft de laatste jaren hard gewerkt aan de stabiliteit van het vuurwerk, weet Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. “De vuurwerkdozen zijn veel stabieler gemaakt en vallen niet meer zo snel om. Dat is afgelopen jaar bij de testen niet gebeurd." Kleinere potjes kun je het beste even goed vastzetten.

Vuurwerkshows

In Eindhoven en Tilburg is het dit jaar voor het eerst verboden om vuurwerk af te steken. Of de vervangende vuurwerkshows daar doorgaan, wordt op oudjaarsdag bekeken. In Tilburg werden de shows bij de Piushaven en in het Reeshofpark vorig jaar afgelast vanwege de harde wind en regen en dat zou dit jaar ook het geval kunnen zijn.

In Eindhoven wordt bij de Lichttoren New Years EHVE gehouden. Daar spelen licht en live muziek ook een grote rol, dus dat evenement is minder gevoelig voor slecht weer. In de Efteling is ook een grote vuurwerkshow.

Regen op oudjaarsdag

Of iedereen het droog houdt in Brabant, is maar de vraag. Op oudjaarsdag gaat het overdag regenen, voorspelt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. "Daarachter krijgen we te maken met wat 'losse' buien. Tijdens oud en nieuw moet je een beetje geluk hebben om het droog te houden. Sommige mensen zullen pech hebben, daar valt dan net regen. Maar het zal zeker niet in heel de provincie regenen tijdens oud en nieuw."