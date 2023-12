Vrouw (60) gewond nadat onbekende man aanbelt en op haar schiet

Een 60-jarige vrouw is vrijdagavond plotseling door een onbekende man beschoten in de Vioolstraat in Uden. Hij belde aan bij haar huis en toen de vrouw opendeed, schoot de man op haar. De vrouw raakte gewond aan haar been.

Terwijl de onbekende man op de vrouw schoot, stond een tweede man voor het huis op de uitkijk. Beide mannen renden na het schieten weg richting ontmoetingscentrum MuzeRijk. Daarna zijn ze niet meer gezien. De vrouw raakte lichtgewond, ze hoefde niet in een ziekenhuis behandeld te worden. Waarom de man het op haar gemunt had, is niet bekend. De politie doet onderzoek. Opvallend smal gezicht

De mannen worden nog gezocht. De schutter heeft volgens de politie een opvallend smal gezicht en heeft een ringbaardje. Hij droeg een jas met capuchon en daaronder een petje. De recherche hoopt door het natrekken van sporen, het horen van getuigen en het doen van buurtonderzoek erachter te komen wat de aanleiding was voor het schieten bij het huis aan de Vioolstraat.