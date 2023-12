Yoran (16) is al een week vermist, nog steeds geen spoor van hem

Yoran Krol (16) uit Sleeuwijk is inmiddels een week vermist. Nog altijd is er geen spoor van hem. Ook de zoektocht van duikers in de Merwede van woensdag leverde niets op.

Yoran werd vorige week zaterdagavond voor het laatst gezien bij jongerencentrum De Pomp aan de Sportlaan in Almkerk. Zondag werd zijn fiets gevonden langs de Merwede, maar van Yoran zelf ontbreekt elk spoor. “We hebben geen idee wat er is gebeurd. De kans bestaat dat hij in het water terecht is gekomen”, liet een woordvoerder van de politie destijds weten. Die zondag zocht de politie met boten en een politiehelikopter in en rond de rivier Nieuwe Merwede. Die zoektocht leverde niets op. En ook woensdag werd tevergeefs gezocht in en rond de rivier. Blauw bomberjack

Yoran is 1,70 meter lang en heeft blond haar. Hij is te herkennen aan zijn opvallende donkerblauwe bomberjack. Die jas heeft crèmekleurige mouwen. Verder droeg hij op het moment van zijn vermissing een spijkerbroek.