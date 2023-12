Drie auto's van buitenschoolse opvang gaan in vlammen op

Vier auto's zijn zaterdagnacht in vlammen opgegaan aan de straat Korze in Veldhoven. De brand brak vermoedelijk uit bij een auto die op een trailer stond en zou vanuit daar zijn overgeslagen naar de auto's daarnaast.

"Ik hoorde afgelopen nacht diverse knallen", vertelt een van de buurtbewoonsters. "Daar werd ik wakker van." Drie uitgebrande auto's waren van een buitenschoolse opvang (bso). De vierde auto, waar de brand uitbrak, was niet van de bso.

In de omgeving werden meerdere vuurwerkresten ontdekt. Of de brand door dit vuurwerk is ontstaan, wordt onderzocht. De politie liet zondagochtend weten hier niet vanuit te gaan.

'Oplegger stond er al een tijdje'

Zondagochtend kwamen veel mensen uit de buurt uit nieuwsgierigheid een kijkje nemen bij de uitgebrande auto's. De eigenaar van de auto die op de oplegger stond, kwam die ophalen. Volgens mensen in de buurt stond deze oplegger met de auto daar al een tijdje.

De beschadigde auto's van het kinderdagverblijf zijn door een takelbedrijf meegenomen.

'Minder vuurwerkoverlast dan vorig jaar'

Volgens buurtbewoners is er geen sprake van enorme vuurwerkoverlast in de buurt. "Het is zelfs minder dan vorig jaar", vindt een vrouw.