Vier auto's in vlammen op, kinderdagverblijf zwaar getroffen

Vier auto's zijn afgelopen nacht in vlammen opgegaan aan de straat Korze in Veldhoven. De brand brak vermoedelijk uit bij een auto die op een trailer stond en zou vanuit daar zijn overgeslagen naar de auto's daarnaast.

Die auto's waren allemaal van een kinderdagverblijf, meldt een 112-correspondent. Dat kinderdagverblijf zit nu met een enorme schadepost. "Het zal een flinke uitdaging worden om kinderen de komende tijd van en naar scholen te vervoeren."

In de omgeving werden meerdere vuurwerkresten ontdekt. Of de brand door dit vuurwerk is ontstaan, wordt onderzocht.