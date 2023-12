Auto botst op gevel, huis aan de binnen- en buitenkant beschadigd

Een 35-jarige automobilist is zaterdagnacht met zijn auto op de gevel van een huis aan de Van Ruysdaelstraat in zijn woonplaats Oudheusden gebotst. De bestuurder was zichtbaar onder invloed van alcohol en wilde niet meewerken aan een ademtest.

In het politiebureau bleek dat de bestuurder een promillage had van 1,72. Dat is meer dan drie keer zoveel als toegestaan. Ook bleek hij geen rijbewijs te hebben. De bestuurder heeft een proces-verbaal gekregen. Aan de binnen- en buitenkant schade

Het huis waar de man met de auto tegenaan botste liep zowel aan de binnen- als buitenkant schade op. Er waren mensen in huis toen het ongeluk plaatsvond, maar niemand raakte gewond. De materiële schade bestaat uit wat spullen die van de vensterbank vielen en stucwerk dat schade opliep.