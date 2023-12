Van deze Brabanders hebben we in 2023 afscheid moeten nemen

We hebben het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van veel Brabanders. Een overzicht van een aantal Brabanders die de afgelopen twaalf maanden zijn overleden. Bij sommige portretten zie je reportages die Omroep Brabant eerder over hen maakte.

Wesley van Rijt (19) | 7 januari

Een truckersafscheid voor een echte trucker. Wesley van Rijt was nog maar negentien jaar oud toen hij op 7 januari verongelukte. Wrang genoeg was hij onderweg naar een rijles om met een aanhanger achter de vrachtwagen te mogen rijden. “Hij was vrachtwagenchauffeur en dat was zijn lust en zijn leven. Hij zat altijd op de vrachtwagen. Hij had het hart op de goeie plek en was een harde werker”, zei een vriend die een erehaag organiseerde voor de verongelukte Wesley. De kist met Wesley werd achterop een vrachtwagen naar zijn laatste rustplaats gebracht. Gerard Sturkenboom (67) | 19 januari

Gerard was molenaar in hart en nieren. Vooral bij ‘zijn’ Sint Victor in Heeze. Hij gaf er rondleidingen en demonstraties en hij maakte zich hard voor de restauratie van de molen, zodat die ook in de toekomst kon blijven draaien. Hij slaagde in 1980 voor zijn vrijwillige molenaarsexamen, werd lid en later voorzitter van de adviesraad van de Molenstichting Noord-Brabant. Een bekende en gerespecteerde naam in de Brabantse molenwereld. Hij kreeg in 2021 zelfs de Brabantse Molenprijs uit handen van de commissaris van de Koning. Gerard overleed onverwacht. Molen Sint Victor werd in rouwstand gezet. Harrie de Greef (67) | 18 februari

Harrie wilde per se carnaval vieren, ook al had hij gezondheidsproblemen. Hij was een bekend ondernemer in Grave en in 1982 prins van Pothuusburg, zoals de stad met carnaval heet. Logisch dat hij, ondanks zijn gezondheid, nog altijd fanatiek carnavalsvierder was. In de feesttent werd hij op carnavalszaterdag plots onwel en overleed hij. Het feest werd zaterdagavond afgelast, maar ging een dag later weer door, in overleg met de familie. "Zoals Harrie het gewild zou hebben. Ze zeiden: "Waag het niet om het programma te wijzigen." Lynn Verberne (10) | 22 februari

In haar korte leven kreeg Lynn Verberne uit Someren drie keer leukemie. Bij de derde keer werd duidelijk dat ze niet meer zou genezen. Ze wilde dat haar uitvaart een feestelijke dag zou worden. Een dag met dingen waar Lynn zelf ook blij van zou worden. Dus kregen de bezoekers kipfingers en broodjes kroket. "Het was zo Lynn die dag, met haar gekkigheden en grapjes tot het eind", vertelde moeder Maartje. Hanneke de Marco (50) | 6 maart

De laatste jaren van horecavrouw Hanneke de Marco kenden vooral trieste tegenslagen. In 2020 lag ze wekenlang in coma door corona, daarna volgde een lang ziekbed door een spierziekte. Werken als chef en gastvrouw in het Italiaanse restaurant Amici d’Italia in Oss ging daardoor niet meer. Ze runde de zaak sinds 2008 met haar man Bortolino, die in 2021 overleed aan keelkanker. Dankzij een inzamelingsactie van vrienden en familie bleef het restaurant overeind. Hun zoon Alessandro nam de zaak van zijn ouders over. Hanneke had na drie jaar geen hoop meer op herstel. Daarom koos ze zelf voor rust en overleed ze, in het bijzijn van familie. Harry de Winter (73) | 7 maart

Wie Lingo zegt, denkt meteen aan presentatoren Francois Boulangé of Lucille Werner. Maar achter de schermen was Harry de Winter uit Oss de grote man. Als oprichter van productiebedrijf IDTV was hij verantwoordelijk voor het goedbekeken taalspelletje. De Winter was ook op het scherm te zen. In het praatprogramma Wintertijd sprak hij zo'n 180 prominenten uit binnen- en buitenland, onder wie Maarten van Rossem, Chantal Janzen en Hedy d'Ancona en internationale bekendheden als Cliff Richard en Salman Rushdie. In april was de laatste aflevering van Wintertijd, toen gepresenteerd door Jeroen Pauw, te zien. Daarin vertelde De Winter over zijn ziekte asbestkanker. "Het is een beetje jong. 72 is gewoon niet oud genoeg." Paul Rüpp (65) | 26 maart

Paul Rüpp uit Uden was een echte bestuurder. Hij zat in de gemeenteraad van Uden, was er wethouder en werd later provinciebestuurder. Ook stond hij aan het hoofd van hogeschool Avans en was hij kamerheer van Brabant voor de koninklijke familie. Vanaf 1 januari 2022 was hij aanvankelijk tijdelijk burgemeester van de nieuwe gemeente Maashorst. Maar ‘al etende krijgt men honger’, zei hij zelf, dus solliciteerde hij om burgemeester te blijven. En dat lukte. De feestelijke installatie ging niet door, omdat kort ervoor duidelijk werd dat Rüpp ziek was. Hij werd wel officieel burgemeester, maar begin dit jaar moest hij zich ziek melden. “Een verdrietig en moeilijk besluit", zei de burgemeester, die zin had om zijn klus in de nieuwe gemeente af te maken. Op 1 april zou hij zijn ambt neerleggen, een paar dagen ervoor overleed hij. Thijs Slegers (46) | 27 maart

Bij transfers van spelers en trainers van PSV was Thijs Slegers er vaak als eerste bij. De voetbaljournalist volgde de Eindhovense club op de voet en was in zijn rol onvermoeibaar en kritisch. Dat bleef ook bij PSV zelf niet onopgemerkt. In 2015 trok de club hem aan als woordvoerder. Een slimme zet van de club: de gedreven journalist die er niet voor terugdeinsde om zijn ongezouten mening over het wel en wee van PSV te geven, hield zich in zijn nieuwe rol gedeisd. In 2020 liet Slegers weten dat hij aan acute leukemie leed. Hij onderging een stamceltransplantatie, maar die bleek uiteindelijk niet aan te slaan. Hij riep mensen op om stamceldonor te worden en dat gebeurde massaal: door Slegers meldden zich duizenden mensen. "Er zijn veel mensen die dit lot treft. Mijn noodlot hoeft niet het noodlot van iemand anders te zijn." Guido Bijl (44) | 7 april

Guido en Bianca hadden nét te horen gekregen dat ze een nieuwe plek moesten zoeken voor hun populaire vintagewinkel in Oudenbosch, toen Guido (44) in april overleed bij een bedrijfsongeluk. Hij kwam klem te zitten tussen een boom en een vrachtwagen. Ongeloof en verdriet overheersten bij Bianca en alle medewerkers, maar op tweede paasdag was de winkel toch gewoon open. Om Guido samen te herdenken. En omdat de loods nu eenmaal leeg moet. “Guido was zo’n positieve vent. Hij stond midden in het leven. Daarom zetten we die gedachtegang gewoon door.” Gerrit 'Pater' Poels (93) | 26 april

Vanaf 1990 stapte Gerrit ‘Pater’ Poels iedere nacht om twee uur op de fiets om brood rond te brengen dat hij een dag eerder had opgehaald bij Tilburgse bakkers. 365 dagen per jaar fietste hij gemiddeld dertig kilometer door de stad, zijn fietstassen volgeladen met overgebleven brood om minderbedeelden in de stad aan eten te helpen. “Mensen schamen zich vaak voor hun armoede”, wist Pater Poels. Daarom ging hij vaak ’s nachts op pad. Gerrit Poels kreeg in 2017 de gouden legpenning, de hoogste gemeentelijke onderscheiding in Tilburg. Eerder had hij al een Gouden Speld gekregen en een tegel op de Walk of Fame. Hij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 2001 riep de KRO hem uit tot Nederlandse held. Sjaak van Tilburg (100) | 4 mei

Wat heeft iemand die 100 is nog te wensen? Sjaak van Tilburg uit Reek had nog één wens: 101 worden. Als er iets in het dorp te doen was, dan was Sjaak erbij. Hij werd op handen gedragen. Daarom was zijn honderdste verjaardag in mei 2022 niet alleen voor Sjaak een feest, maar voor het heel Reek. De fanfare liep door de versierde straten, de burgemeester hield een toespraak en het hele dorp liep voor hem uit. “Het is mooi, als je zo oud wordt”, zei Sjaak toen. Nomi van der Linden (5) | 8 mei

Cupcakes bakken en winkeltje spelen. Dat waren dingen die Nomi van der Linden uit Schaijk graag deed. Nomi leed al geruime tijd aan neuroblastoom, een zeldzame vorm van kinderkanker. Om geld in te zamelen voor KiKa bakte Nomi met haar familie cupcakes voor hun huis. En, omdat Nomi graag winkeltje speelde, mocht ze achter de kassa bij de Jumbo. Daar stonden familie en vrienden in de rij om boodschappen bij haar af te rekenen. Hans van den Dungen (61) | 20 mei

Hans van den Dungen (foto: ANP)

Een clublegende. Zo noemde NAC Breda ‘hun’ icoon Hans van den Dungen. Vanaf 1983 speelde hij tien seizoenen voor de club. Na zijn spelerscarrière bleef Van den Dungen actief bij NAC in verschillende commerciële rollen, van accountmanager tot commercieel manager. De laatste jaren was hij NAC-ambassadeur, het gezicht van NAC naar buiten toe. Greetje Post (85) | 29 mei

"Hallo Werkendammers!" Vaste kijker van het programma Man Bijt Hond kennen die kreet wel. Grietje Post was er regelmatig in te zien. Ze verliet Werkendam bijna nooit. Daarom noemde ze alle medemensen Werkendammers. In de jaren die volgden, werd ze voor reportages meegenomen uit haar dorp naar plekken waar ze nog nooit was geweest, zoals Schiphol. "Haar bijzondere en eenvoudige kijk op de wereld maakte dat de kijkers haar al snel omarmden", zei programmamaker Christiaan Drent na haar overlijden. Ruud Bos (81) | 30 juni

Iedereen kent de muziek van componist Ruud Bos. Hij maakte muziek voor de Efteling voor tal van attracties, zoals Carnaval Festival, Fata Morgana, Droomvlucht, Villa Volta en de achtbaan Vogel Rok. Naast zijn muziek voor de Efteling en kinderseries, componeerde Bos ook voor Nederlandse artiesten als Toon Hermans, Wim Sonneveld, Willeke Alberti en Gerard Cox. "Zonder muziek was ik niks, dat ben ik. Muziek is de taal die iedereen verstaat en het is de mooiste kunstvorm die er is, vind ik zelf", zei Bos in 2019. Margo Minco (103) | 10 juli

Het leven van schrijfster Marga Minco werd getekend door oorlog. Ze was, samen met een oom, de enige van haar familie die de oorlog overleefde. Een van haar bekendste boeken is 'Het bittere kruid'. Het boek beschrijft de ervaringen van een hoofdpersoon, die lijken op hoe Minco zelf de Tweede Wereldoorlog is doorgekomen. Ze publiceerde wel eens ‘luchtiger’ werk, als tegenhanger van de vaak sombere oorlogsverhalen. Maar dat werd nooit succesvol. “Ik weet niet eens meer waar het over ging”, zei ze ooit lachend in een interview. Tjerk Westerterp (92) | 9 oktober

Hij bedacht de AEX-beursindex, maar werd vooral bekend door de brommerhelm en autogordel. Als minister van Verkeer en Waterstaat in de jaren 70 stelde Tjerk Westerterp uit Ulvenhout die verplicht. Ook had het idee om de snelweg A27 te ondertunnelen. Lenard den Teuling (41) | 11 oktober

Een harde botsing met een tegenspeler op het voetbalveld werd Lenard den Teuling uit Engelen fataal. De doelman overleed drie dagen na de botsing in het ziekenhuis. Lenard en zijn vrouw waren erg actief binnen de club en stonden voor iedereen klaar. Zijn clubgenoten zetten een inzamelingsactie op om het gezin financieel te steunen. “Dit gezin verdient na dit enorm drama ook eens te ontvangen na jaren van geven.” Toon Greebe (35) | 16 oktober

Een groot darttalent was Toon Greebe uit Den Bosch. Diabetes zorgde ervoor dat darten niet meer ging. In 2017 veranderde het leven van darter Toon Greebe drastisch doordat een ontsteking in zijn voet uiteindelijk zo heftig bleek, dat een amputatie noodzakelijk was. Volgens de dokters kroop Greebe door het oog van de naald, iets wat hij pas later zou gaan beseffen. Toch bleef hij positief. Zijn oma was daarin zijn grote voorbeeld. "Zij liet zich ook nooit uit het veld slaan." Frank Houben (84) | 8 november

Als telg uit een Limburgs geslacht van bestuurders was het geen grote verrassing dat Frank Houben het openbaar bestuur in ging. Als CDA'er bleef Frank Houben zeventien jaar lang burgemeester op het Brabantse platteland. Na Luyksgestel volgde een korte periode als waarnemend burgemeester in de gemeente Vessem, Knegsel en Wintelre. Daarna werd hij in 1977 burgemeester van Etten-Leur. Tien jaar later nam hij daar afscheid en volgde hij Dries van Agt op als commissaris van de Koningin in Brabant. Hij zette zich onder meer in voor een beter milieu. Daarom ging hij regelmatig met de fiets naar het provinciehuis vanuit Vught, waar hij woonde. Wim van der Leegte (76) | 19 november

Een geboren ondernemer met een grote dosis boerenslimheid en sociaal talent. Die typering komt in ieder interview en beschrijving van Wim van der Leegte terug. Zijn bedrijfsovernames kenmerkten zich door eenvoudige maar ongekend creatieve oplossingen die hij op een paar A4'tjes uitwerkte. Vanwege de zwakke gezondheid van zijn vader kreeg Wim al op 19-jarige leeftijd de leiding over het metaal- en constructiebedrijf dat zijn vader had opgezet. Hij begon er als stagiair hts-werktuigbouwkunde, een opleiding die hij pas 38 jaar later, in 2004, zou afronden. Toen was VDL al lang niet meer het kleine bedrijfje van zijn vader. Toen Wim de directie over de VDL Groep in 2016 overdroeg aan zijn zoon Willem had het bedrijf 14.000 werknemers en een omzet van ruim drie miljard euro. Paul Litjens (76) | 13 december