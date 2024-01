100.000 Oost-Europeanen in Brabant 'maar we kennen ze niet'

Het beeld dat arbeidsmigranten uit Polen hier tijdelijk in de landbouw werken en dan weer naar huis gaan, klopt lang niet altijd meer. Dat vertelt Krystyna Meijer van het steunpunt voor arbeidsmigranten zondag in de Omroep Brabant talkshow KRAAK. Veel Polen willen hier juist blijven en lopen dan tegen allerlei moeilijkheden aan.

In Brabant werken meer dan 100.000 arbeidsmigranten, maar we kennen ze vaak niet. Daar wil Krystyna Meijer uit Gemert, die zelf half Pools en half Nederlands is, verandering in aanbrengen.

"Veel mensen zeggen dat ze geen Polen kennen, maar er wonen er toch tienduizenden in deze provincie", vertelt Krystyna. Ze denkt wel te weten hoe dat kan. "Het is een best onzichtbare groep die vaak in de eigen bubbel leeft. Veel Polen werken en wonen met andere Polen en dan is het lastig om uit die anonimiteit te komen." En dat baart haar zorgen: "Omdat het zo'n anonieme groep is, weten we niet goed hoe het gaat binnen die bubbel." Zo komt bij de groep regelmatig huiselijk geweld voor. "Bovendien weten arbeidsmigranten vaak niet waar ze kunnen aankloppen voor hulp, bijvoorbeeld als er iets misgaat op het werk of als ze niet lekker in hun vel zitten", zegt Krystyna.

Het is volgens Krystyna een misvatting dat veel mensen uit Oost-Europa hier maar tijdelijk zijn. "In het nieuws gaat het vaak over seizoensarbeiders, maar er is ook een grote groep die hier al zo'n tien jaar woont." Ze vertelt over Adam uit Gemert die als seizoenswerker begon maar uiteindelijk bleef plakken. "Hij wil, net als vele anderen, deel uitmaken van de Nederlandse samenleving en is goed ingeburgerd."

Maar het is voor veel Polen niet makkelijk om de taal te leren. Omdat Polen bij de Europese Unie hoort, is inburgeren niet verplicht. "Bovendien werken Polen vaak heel hard en zijn ze vooral aan het overleven. Vaak hebben ze geen tijd, geld of energie om dan in de avonduren taallessen te volgen."

Om aandacht te vragen voor arbeidsmigranten in Brabant, maakte Krystyna een fototentoonstelling in de bibliotheek in Oss waarin ze ons voorstelt aan Poolse mede-Brabanders. De expositie is nog tot 4 februari te zien.