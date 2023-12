Voor de tiende keer op rij knalt Carbidclub D’n Losse Deksel in Berghem het jaar uit. Buurtbewoners staan met een drankje in de hand en gehoorbescherming op te kijken naar de traditionele knallen. "Het is echt een feestmiddag en het begint steeds meer een Bèrgse traditie te worden. Mensen komen hier lekker een pulletje bier kopen en het jaar nabespreken." Bekijk onze video.