Van der Poel en Van Empel beginnen 2024 met winst in de blubber

Mathieu van der Poel en Fem van Empel hebben het nieuwe jaar maandag allebei ingeluid met een overwinning in de GP Sven Nys, een veldrit in het Belgische Baal. Alleskunner Van der Poel liet op het drassige parcours de concurrentie kansloos. Het was al de achtste zege op een rij voor de man die dit veldritseizoen vooralsnog een klasse apart is.

Op een minuut en 54 seconden van Van der Poel eindigde zijn eeuwige rivaal Wout van Aert als tweede. Van der Poel won de wedstrijd op nieuwjaarsdag voor de vijfde keer. Vorig jaar ging de zege nog naar Eli Iserbyt. De Belg ontbrak dit jaar aan de start.

"Ik heb er wel van genoten, het is altijd wel een leuke cross die me goed ligt", zei Van der Poel na afloop van de strijd in de blubber. "Dit is het leukste als veldrijder, een heel technisch parcours met van die diepe sporen. Wout legde meteen een fors tempo op. Ik nam over, had weer een mooi gat en heb vervolgens redelijk foutloos gereden. Het was een leuke dag", concludeerde hij.

13e zege van het seizoen

Voor de 21-jarige Van Empel was de overwinning in Baal al haar dertiende zege van het seizoen. In de slotronde liet de wereldkampioen uit Den Dungen landgenote Lucinda Brand achter zich.