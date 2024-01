Dit zijn de nieuwe Brabanders die in de nieuwjaarsnacht zijn geboren

De geboorte van een nieuwe Brabander is altijd bijzonder, maar zeker als dat op 1 januari gebeurt. In de ziekenhuizen in Uden, Tilburg en Eindhoven waren Karan, Noah, Melle en Marko Miljenko de eerste nieuwe Brabanders van het jaar. Dat de kersverse ouders trots zijn, hoeven we niet te vertellen. De foto's zeggen al genoeg.

Voor zover bekend werd de eerste baby van dit jaar om 1.50 uur geboren in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

Een kleine vijf uur later was het feest in Ziekenhuis Bernhoven in Uden. Om precies 6.41 uur werd hier Karan geboren. Hij is de zoon van Ugur en Ferah Akillar. "Hij is niet vernoemd naar een familielid. We vonden het gewoon een mooie naam", vertelt moeder Ugur. Karan heeft nog een ouder zusje (4) en broertje (3). Het gezin woont in Schijndel.

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zag om 06.45 Noah het eerste levenslicht. Met een gewicht van bijna 3400 gram is het al een flinke jongen. Noah kwam ter wereld in het Kraamhotel van het ziekenhuis.

Later op de dag was het druk op de kraamafdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Binnen twee minuten kwamen er twee baby's ter wereld. Om 14.01 uur werd Melle Rijkers geboren, een minuut later Marko Miljenko Zellner.