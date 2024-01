Dakarrijders over terreurdreiging: 'Loopt zo met mitrailleur het bivak op'

De problemen in het Midden-Oosten zorgen voor gemengde gevoelens bij de Brabantse deelnemers aan de Dakar Rally die vanaf 5 januari in Saudi-Arabië wordt gehouden. Door de oorlog tussen Israël en Hamas en de droneaanvallen van buurland Jemen op schepen in de Rode Zee voelt niet iedereen zich veilig voor terroristische acties. “Iemand kan zo met een mitrailleur het bivak op komen”, zegt trucker Janus van Kasteren.

Er werd destijds weinig ruchtbaarheid aan gegeven, maar de Dakar Rally kreeg in Saoedi-Arabië al eerder te maken met een vermoedelijk terroristische aanslag. In 2022 werd in de stad Jeddah een Frans busje opgeblazen met een zwaar gewonde coureur tot gevolg. Door de huidige situatie in het Midden-Oosten is een nieuwe terreurdaad niet uitgesloten, denkt een aantal Brabantse Dakar-deelnemers. “Heel de wereld is er vertegenwoordigd en het trekt veel aandacht”, zegt trucker Janus van Kasteren. “Dat weten terroristen ook.”

“Je bent nu misschien toch iets meer op je hoede.”

“Vooral het bivak kan een potentieel doel zijn”, zo denkt de winnaar van vorig jaar. “Dat is een soort van klein dorpje in de woestijn. Wel met een hekwerkje er omheen, maar dat is zo lek als een mandje. Ze staan aan de poort te controleren, maar achterom ben je zo binnen. Als je wilt, kom je zo met een mitrailleur het bivak op. Er zal wel niets gebeuren, maar ik ben er niet gerust op.” Collega-coureur Vick Versteijnen vult aan: “Ik zie alleen een verhoogd risico als we bij de grote steden zijn. Je bent nu misschien toch iets meer op je hoede.” Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft op de eigen website aan dat er risico’s zijn als je naar Saoedi-Arabië reist. Maar bij Anja van Loon, die ook meedoet in een vrachtwagen, is er geen enkele vrees. “Ik zie eigenlijk weinig gevaar voor ons en ik ben dan ook nergens bang voor”, zo zegt ze. “Het is verschrikkelijk wat er in de regio gebeurt en ik hoop maar dat ze snel vrede sluiten.”

“De kans is klein dat ze net dat boerke uit Bladel in zijn buggy opblazen.”