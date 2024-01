Kwartfinale eindstation voor Michael van Gerwen op WK

Drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen is verrassend uitgeschakeld op het WK Darts in Londen. De Engelsman Scott Williams was maandagavond in de kwartfinales van het WK te sterk voor Mighty Mike. De darter uit Vlijmen verloor in Alexandra Palace met 5-3 van Williams, de nummer 52 van de wereld.

Van Gerwen bereikte vrijdag nog met groot machtsvertoon de laatste acht van het WK door met 4-0 te winnen van de Engelsman Stephen Bunting. En ook in zijn eerdere twee partijen op het WK maakte hij indruk. Zo verloor hij tot deze wedstrijd nog geen set. Tegen Williams speelde Van Gerwen echter ver beneden zijn kunnen. Hij begon de partij al met een serie missers op de dubbels en gaf de eerste set cadeau aan zijn tegenstander. Hij herstelde zich vervolgens enigszins en kwam 2-1 voor, maar daarna zakte de Vlijmenaar in en liet hij zich op alle fronten aftroeven door Williams. Gek genoeg waren zijn scores aanvankelijk wel hoog, maar het ontbrak hem aan zijn gebruikelijke killersinstinct. Aan het slot van de wedstrijd bleven zijn scores ongebruikelijk laag en Williams strafte dat vakkundig af door set zeven en acht overtuigend te winnen. Van Gerwen won het WK in 2014, 2017 en 2019. Op een vierde titel moet hij na deze nederlaag nóg minimaal een jaar wachten.