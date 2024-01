Michael van Gerwen had last van zijn maag en vertrok zonder iets te zeggen

Als een dief in de nacht verdween Michael van Gerwen op nieuwjaarsdag van het WK. De drievoudig wereldkampioen wilde geen interviews geven nadat hij verrassend werd uitgeschakeld in de kwartfinale door de ongeplaatste Engelsman Scott Williams (5-3).

Na afloop verliet hij Alexandra Palace snel in een taxi. Van Gerwen was niet alleen diep teleurgesteld, hij voelde zich ook niet lekker. Later liet zijn manager weten dat de darter uit Vlijmen last had van zijn maag. Van Gerwen voelde zich alsof hij moest overgeven.

Een darter is op het WK niet verplicht de schrijvende pers te woord te staan. Maar er is wel afgesproken dat spelers voor de camera vragen beantwoorden van de zenders die het WK uitzenden. Mogelijk krijgt Van Gerwen nog een boete, omdat hij Arjan van der Giessen van Viaplay niet te woord stond.

Op X (voorheen Twitter) plaatste Van Gerwen nog wel dit bericht. "Ongelooflijk. Zo had ik 2024 niet willen beginnen. Ik heb mijn topniveau niet gehaald en dit verlies doet pijn. Dank voor alle steun tijdens het WK."

Het lichamelijke ongemak verklaarde mogelijk ook het matige optreden van 'Mighty Mike' in Londen. Van Gerwen had tot de kwartfinale nog geen set verloren op dit WK, maar liet het tegen Williams met name in het uitgooien afweten. Slechts 11 van de 38 dubbels gooide hij raak.

Williams nam na zijn verrassende overwinning alle tijd om interviews te geven. De 33-jarige Brit was zichtbaar dolgelukkig met de grootste zege in zijn carrière.

"Ik kan het niet geloven", zei de winnaar na afloop. "Op basis van talent is Van Gerwen een niveautje hoger dan alle anderen. Elk jaar kijk ik naar het WK darts. En nu heb ik hem gewoon verslagen en sta ik in de halve finales."

Al voor de eerste pijl gegooid was, had Williams een vermoeden dat Van Gerwen maandagavond niet op zijn best was. In de catacomben tijdens het ingooien zag hij dat zijn tegenstander niet lekker in zijn vel leek te zitten. "Hij zat vaak, echt vaak met zijn pijlen twee of drie millimeter onder de triples."

"Hij was niet de Van Gerwen zoals we die in de vorige twee of drie wedstrijden hebben gezien", stelde Williams vast. "Maar dat is niet mijn probleem."