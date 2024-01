Vrouw trapt op gaspedaal in plaats van rem en rijdt tegen huis overburen

In Raamsdonksveer is een vrouw met haar auto tegen de gevel van de overburen gereden. De vrouw trapte op haar gaspedaal in plaats van op de rem en schoot pardoes de straat over.

De bestuurster van de auto wilde dinsdagochtend van haar oprit af rijden, maar schrok erg van een voorbijkomende auto. Daardoor trapte ze niet op de rem, maar op het gaspedaal. Haar auto schoot daardoor rechtdoor de straat over en kwam aan de overkant tegen de gevel van de overburen tot stilstand. De bestuurster kwam met de schrik vrij, maar er was wel wat schade. Op foto’s is te zien dat de auto aan een kant beschadigd is en dat de auto vastzit in de tuin. De gevel van het huis en het rolluik zijn licht beschadigd.