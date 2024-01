Gemeenten maken schade op na de jaarwisseling, cijfers nog niet compleet

Ook deze jaarwisseling zijn er op veel plekken in Brabant weer spullen vernield. Er werden zoals gebruikelijk prullenbakken opgeblazen met vuurwerk, bushokjes werden vernield en er waren 34 autobranden in de nieuwjaarsnacht. In de meeste gemeenten moet de schade nog worden opgemaakt. Maar op sommige plekken is nu al duidelijk dat het opnieuw flink in de papieren gaat lopen.

De stand van zaken in enkele grotere gemeenten: De gemeente Den Bosch heeft de cijfers nu al. Daar zijn door vuurwerk vier verkeersborden beschadigd en maar liefst 60 prullenbakken vernield. De schade wordt vooralsnog geschat op 30.000 euro, 8000 euro meer dan vorig jaar.

In Roosendaal werden de afvalbakken in aanloop naar de jaarwisseling tijdelijk afgesloten. “Het lijkt erop dat de schade meevalt. Dat wordt de komende dagen nader geïnventariseerd.”

In Breda is de gemeente ook nog in kaart aan het brengen wat precies de schade is. Tijdens de jaarwisseling had de politie in het centrum de handen vol aan ruzies bij het uitgaanspubliek. In de buurt Geeren Noord heeft een grotere groep zich zo agressief misdragen op straat dat de ME eraan te pas moest komen om de rust terug te brengen.

In Tilburg en Eindhoven gold dit jaar een vuurwerkverbod. Of er daardoor ook minder schade is, is nu nog niet duidelijk. Voor de brandweer in Brabant is oud en nieuw relatief rustig verlopen. Ze hoefde minder vaak uit te rukken dan vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van veiligheidsinstituut NIPV. Ook was er relatief weinig agressie tegen hulpverleners. Alleen in Bergen op Zoom ging het mis. Daar werd de politie bij een brand bekogeld met vuurwerk. Burgemeester Margo Mulder spreekt er schande van. “Aan hulpverleners kom je niet. De daders van deze laffe acties zullen worden opgespoord en een gepaste straf krijgen.”



Noordoost-Brabant: De brandweer moest 75 keer uitrukken. Hoewel dat vergelijkbaar is met vorig jaar, spreekt de veiligheidsregio daar van een drukke nacht.

De brandweer had namelijk ook haar handen vol aan een grote brand op een industrieterrein in Boxtel. Daarbij ontstond zoveel rook dat mensen werden opgeroepen om hun ramen en deuren dicht te houden.

In Den Bosch was er een grote brand op een balkon van een flat, waarbij een 2-jarig kind zwaargewond raakte. De politie onderzoekt de zaak nog, maar volgens buurtbewoners werd er vuurwerk van boven naar beneden gegooid. Zuidoost Brabant: Relatief rustig.

De brandweer werd 80 keer opgeroepen, vorig jaar was dat 88 keer.

Met name in Eindhoven was het deze jaarwisseling raak, 43 meldingen kwamen daar vandaan. Midden- en West-Brabant: De brandweer moest 140 keer uitrukken, iets minder vaak dan vorig jaar. Toen kwamen er 148 meldingen binnen.

Hoewel de hulpdiensten in de rest van de provincie rustig hun werk konden doen, kregen ze hier wel te maken met agressie. In Bergen op Zoom werd de brandweer bekogeld met vuurwerk toen ze bezig was om een brandje te blussen.