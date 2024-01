Politie zet 12 jongeren uit de Efteling nadat ze bezoekers uitschelden

De politie heeft dinsdagochtend een groep vervelende jongeren uit de Efteling gezet. Het ging om een groep van twaalf jongeren die bezoekers en medewerkers lastigvielen. Ze scholden de medewerkers uit en waren zo vervelend dat andere gasten er last van hadden. Toen de beveiliging ze uit het park wilden zetten en de jongeren niet luisterden, werd de politie ingeschakeld.

De jongeren van rond de 20 jaar oud waren volgens een woordvoerder van de Efteling al een paar uur door het hele park vervelend aan het doen. “We kregen meldingen van medewerkers dat er iets gaande was in het park. Ze gedroegen zich niet netjes tegenover andere gasten en medewerkers en mensen hadden er last van", zegt een woordvoerder.

Vastgehouden achter een hek

Opvallend was dat de jongeren samen met een eigen begeleider in het park rondliepen, maar ook die greep niet in. Daarom werd de beveiliging ingeschakeld en die vroeg de groep om het park te verlaten. Toen ze dat weigerden, werd de politie gebeld.

Volgens een bezoeker werden de raddraaiers tijdelijk achter een hek vastgezet om te voorkomen dat er meer ellende ontstond. Het hele voorval zou ruim een uur geduurd hebben.

De politie heeft de groep uit het park gezet. Dat ging volgens de Efteling-woordvoerder zonder problemen. “Uiteindelijk is het rustig opgelost, maar het is altijd jammer als er politie bij moet komen.” De jongeren hebben geen boete gekregen en zijn ook niet aangehouden.