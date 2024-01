Buggyrijders hopen op zware Dakar Rally, al haalt maar de helft de finish

Paul Spierings zet zijn ambities kracht bij en hoopt dit jaar met de toppers mee te kunnen doen bij de buggy’s. Zijn doel is stiekem een etappeoverwinning te pakken. Voor de overige Brabantse buggyrijders is finishen vooral het doel. “Ik verwacht de zwaarste rally ooit in Saoedi-Arabië.”

Voor de zesde keer rijdt Paul Spierings de Dakar Rally. De coureur uit Sint-Michielsgestel reed vorig jaar al etappes in de top tien en hoopt nu stiekem op meer. “Vorig jaar eindigden we op een zevende plek met maar drie minuten achterstand op de winnaar. Wat is drie minuten op vijfhonderd kilometer? Dat is het verschil tussen het wel of niet raken van een steen. Ik hoop stiekem dit jaar op een etappeoverwinning.” De ervaren Dakar-coureur weet dat dan op een dag alles mee moet zitten. “Maar de voorbereiding was goed en tijdens de Morocco Desert Challenge behaalden we al erg goede resultaten.”

"Statistisch gezien haalt de helft maar de finish."