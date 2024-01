Arjan en Niels sporten al sinds hun vijfde, nu spelen ze samen in Oranje

Arjan en Niels Versteijnen uit Berkel-Enschot (23) werden op 5-jarige leeftijd besmet met het handbalvirus. De ‘schuldige’ was een oppas uit dezelfde straat die hun drie jaar oudere zus enthousiast maakte om te gaan handballen. De tweeling volgde en nu zijn ze allebei international. Volgende week staan ze met Oranje op het EK handbal in Duitsland.

Jarenlang speelden keeper Arjan en aanvaller Niels samen in een team, totdat de broers In 2018 elk hun eigen weg gingen. Niels was 18 en vertrok naar Duitsland. Daar woont en handbalt hij nu alweer 5,5 jaar.

"Handballen in Duitsland is niet te vergelijken met Nederland."

“Pas in Duitsland drong het tot mij door dat ik prof kon worden. In het begin was het wennen, want ik sprak de taal niet goed. Op de academie met meer buitenlandse spelers werd Duits gesproken, dus moest ik het snel leren”, vertelt de speler van TBV Lemgo Lippe dat in de Bundesliga uitkomt. “Op handbalgebied is Duitsland geweldig, niet te vergelijken met Nederland. Tijdens wedstrijden zitten de tribunes helemaal vol met fanatieke fans.” Arjan speelde twee seizoenen in België. Ook een buitenlands avontuur dus, al voelt dat voor hem toch net iets anders. “Daar speelde ik weinig en dus was ik blij dat het Limburgse Bevo Hc me wilde hebben als eerste doelman. Daardoor kwam ik ook weer in beeld bij het Nederlands team.”

"Ik moet er ook nog bij werken, omdat het geen vetpot is. ."