Haal de schaatsen maar uit het vet: het gaat vriezen!

Het weer gaat de komende dagen flink omslaan: het stopt met regenen (!) en het wordt koud. Volgende week kan er worden geschaatst op ondergelopen weilanden en andere natuurijsbanen.

Weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza kan er kort over zijn als Koen Wijn van het ochtendprogramma Wakker! vraagt of we volgende week kunnen schaatsen: “Ik denk het wel.”

Volgens Van Bernebeek is het woensdag nog heel nat en zacht met 12 graden. “Maar dat gaat veranderen. Donderdag en vrijdag zijn overgangsdagen, maar vanaf het weekend wordt het droog en ook een stuk kouder. De wind draait dan naar het noordoosten en daar zit flink wat kou.”

Volgende week gaat het ’s nachts behoorlijk vriezen. “’s Nachts wel -5, -6 of -7 en overdag blijft het ook onder nul. En dan kan er op al die ondergelopen weilanden en ijsbanen al snel worden geschaatst.”