Rotweer: de leukste activiteiten in de vakantie zonder nat te worden

Het is tot nu toe een kletsnatte kerstvakantie. We sloten het oude jaar met bakken regen af en begonnen het nieuwe jaar met hoosbuien. Niet fijn voor alle kinderen die nu vakantie hebben, maar ook niet voor alle ouders. Gelukkig kun je ook toffe dingen ondernemen waarbij je geen paraplu nodig hebt. Een lijstje van de leukste binnen-evenementen.

Zwieren en zwaaien op de ijsbaan Bij het Winterpark in Schijndel kun je zwieren en pirouetjes draaien op de overdekte ijsbaan. Ook is er een gezellig wintercafé om op te warmen met een dampende kop chocomelk. Je kunt er terecht voor ijshockeywedstrijden, een muziekbingo, discoschaatsen, optredens van verschillende leuke artiesten, een ouderenmiddag en knutselmiddagen.

Racen met je zelfgebouwde raceauto Je eigen raceauto bouwen van hout en hem vervolgens uittesten op de Nerdy Derby racebaan. Het kan bij de Ontdekfabriek in Eindhoven . En er is nog meer creatiefs te doen op deze coole plek voor handige kinderen. In de scraphoek schroef je allerlei oude apparaten uit elkaar om van de losse onderdelen nieuwe uitvindingen te bouwen. Ook zijn er films te zien én knutsel je daarna je eigen tekenfilm in elkaar. De Ontdekfabriek op Strijp-S is nog tot en met zondag 7 januari open.

Oneindig doolhof door gekke ruimtes

Voel je Alice in Wonderland in de wonderlijke wereld van Doloris The Maze. Een bizarre trip door een oneindig doolhof met gekke ruimtes, waarbij je klautert, klimt, kruipt en door het donker schuift. Alles speelt zich af in een groot gangenstelsel in de top van een van de hoogste gebouwen in de Spoorzone van Tilburg. Leuk voor kinderen én volwassenen.

Pyjama party in de bioscoop

Lekker naar de film zonder ouders, het kan woensdagavond in Den Bosch bij de Verkadefabriek. Eerst pannenkoeken eten en dan hup, naar de bioscoopzaal, waar ze de familiefilm 'Hotel Sinestra' draaien. En vergeet niet om je favoriet onesie of pyjama niet aan te trekken, want daarna is tijd om te swingen bij de Pyjama Disco Party.

Kerstwintercircus

Hooggeëerd publiek! In Oss is het kerstwintercircus neergestreken, met optredens van de menselijke kanonskogel, jongleurs, de messenwerper en motorrijders in een gigantische kogel van staal. Nog tot en met 7 januari te zien.