Winnaar 30 miljoen heeft zich nog niet gemeld: 'Nog op vakantie?'

De winnaar van 30 miljoen euro, de hoofdprijs van de Oudejaarstrekking van de Staatloterij, heeft zich nog niet gemeld. Dat laat een woordvoerder van de loterij woensdagochtend weten. Het winnende lot is verkocht in de gemeente Woensdrecht. Maar wie er in één klap dertig miljoen euro op zijn rekening kan bijschrijven, is ook bij de Staatsloterij na drie dagen dus nog niet duidelijk.

"We kunnen niet wachten om de winnaar te ontvangen en te feliciteren met het winnen van de hoofdprijs van 30 miljoen euro", zei Bjorn Rosner van de Staatsloterij eerder. En dat is na een paar dagen nog steeds het geval. Hij is niet verbaasd dat de winnaar zich nog niet heeft gemeld. "Het verschilt per jaar. Vorig jaar meldde de winnaar zich meteen. Maar misschien is de winnaar in dit geval nog op vakantie en weet diegene nog helemaal niet dat hij of zij gewonnen heeft", oppert hij. Speciale actie om winnaar te vinden?

Bang dat degene zich niet zal melden, is Rosner niet. Hij verwacht dan ook niet dat de Staatloterij speciale actie zal moeten ondernemen om de winnaar te vinden. Dat deed de loterij eind vorig jaar bijvoorbeeld wel door vliegtuigjes te laten vliegen boven Nederland met daar achter de tekst: '478.885 loten zoeken winnaar!' Het ging toen om winnende lotnummers van de oudejaarsloterij van 2022 met een totaal prijzengeld van 3,95 miljoen. De winnaars hadden toen nog tot 31 december 2023 de tijd om zich te melden. Dat er in dit geval vliegtuigjes richting Woensdrecht moeten worden gestuurd, verwacht Rosner echter niet. Hij denkt dat de eigenaar van het lot met het lotnummer EF 44384 zich snel zal melden. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: We gingen op 1 januari in Woensdrecht op zoek naar de winnaar