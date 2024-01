Robin is papa, werkt en speelt ook nog in Oranje: 'Ik weet niet beter'

Robin Schoenaker (28) uit Bergeijk is papa van zijn 1 jaar oude dochter Scottie Seven. Hij werkt vier dagen in de week. En daarnaast staat hij ook nog voor Oranje op het EK handbal vanaf 11 januari in Duitsland. Het contact met zijn vriendin en dochter zal een aantal weken via de telefoon moeten. “Het is druk om alles te combineren, maar ik weet niet beter.”

Robin beschrijft zijn leven als chaotisch. “Het is soms racen thuis, maar ik ben het gewend. Ik denk dat ik pas echt besef hoe druk het is, als ik heb besloten om te stoppen. Wat ik dan met mijn tijd ga doen zou ik echt niet weten, maar dat vul je vanzelf wel in. Niet dat ik nu de gedachte heb om te stoppen, maar ik denk weleens na over mijn werk naast de sport. Ik moet nu toch af en toe concessies doen.”

"Ik hoor voetballers weleens klagen."

Deze weken richt de bijna twee meter lange Robin zich volledig op handbal. Het thuisfront moet het dus doen zonder zijn aanwezigheid. “Het programma voor en tijdens het toernooi is erg druk, je hebt weinig tijd tussendoor. Ik hoor voetballers weleens klagen als ze een paar wedstrijden in de week moeten spelen. Wij spelen drie poulewedstrijden in vijf dagen. En dan is handbal ook nog eens een fysieke sport. Het EK is voor ons een uitdaging, omdat Oranje niet zo’n brede bank heeft als de toplanden.” De Nederlandse handbalselectie bestaat voor het grootste deel uit spelers die in het buitenland prof zijn. Slechts vier van de achttien internationals spelen in de gezamenlijk BENE-League van Nederland en België. Robin is er daar één van.

"We hebben heel vette wedstrijden op topniveau gespeeld.”

Sinds 2018 speelt hij bij het Belgische Sporting Pelt. Jarenlang kriebelde een nieuw buitenlands avontuur, zeker als hij bij Oranje zijn ploeggenoten sprak. Tot een lucratieve transfer zal het echter waarschijnlijk niet meer komen. "Een buitenlandse topcompetitie is gaaf, want je kunt je dan helemaal focussen op handbal. Ik heb echter naast het handbal een baan als online marketing specialist en een kind, dus bij mijn huidige club zit ik goed op mijn plek. Met het Nederlands team maken we bovendien geweldige dingen mee. We hebben heel vette wedstrijden op topniveau gespeeld.” Ter voorbereiding op het EK oefent Oranje drie keer. Robin merkt dat hij de oefenduels nodig heeft om van waarde te kunnen zijn op een eindtoernooi. “De BENE-League is niet te vergelijken met competities in bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk. Ik heb echt een paar wedstrijden nodig om me aan die jongens op te trekken.”

"Ik knap het vuile werk voor anderen op."