Gerard van Maasakkers komt weer thuis in eerste 'Hee gaode mee?'-podcast

Gerard van Maasakkers staat centraal in de eerste aflevering van de nieuwe podcastserie 'Hee goade mee?'. De reeks is niet toevallig genoemd naar het bekendste nummer van deze Brabantse dialectzanger. Singer-songerwriter en documentairemaker Frank van Osch ging met Van Maasakkers naar Nuenen waarover hij het nummer 'Hier heur ik thuis' schreef. Het bezoek riep meteen de nodige emoties op.

Vanaf deze vrijdag spreekt Van Osch in de podcastserie met dialectmuzikanten om erachter te komen waarom ze zo graag in het Brabants zingen en wat onze taal met ze doet.

“Aan dialectmuziek kleeft vaak nog een oubollig imago, terwijl dat helemaal niet terecht is”, vertelt Frank van Osch. Hij hoopt daar met de podcast verandering in te brengen. “WC Experience bijvoorbeeld kan je echt niet oubollig noemen. Iedereen die ik gesproken heb maakt hele eigentijdse muziek met eigentijdse verhalen. Ik zou het heel leuk vinden als de twintigers dat over gaan nemen.”

In de serie komen de volgende artiesten aan het woord:

Gerard van Maasakkers,

Björn van der Doelen,

Lya de Haas,

Hein Augustijn,

Martijn Kuijten,

Jos Kuipers,

JW Roy,

Patrick Marcelissen (WC Experience),

Zjef Naaijkens (RK Veulpoepers BV).

Van Osch vond het vooral leuk om te horen hoe zij inspiratie opdoen voor hun liedjes.

Het gesprek met Gerard van Maasakkers is hem in het bijzonder bijgebleven. “We zaten in Nuenen, waar hij vandaan komt en binnen drie minuten was de eerste emotie er al”, zegt Van Osch. “We hadden het over zijn ouders die daar begraven liggen en dat hij echt het gevoel heeft dat hij daar thuis is. Hij heeft ook een liedje dat zo heet: 'Hier heur ik thuis'. Dat is precies waar dialectmuziek over gaat, waar je thuishoort.”

De titel van de podcast 'Hee gaode mee?' is een van de eerste liedjes van Gerard Maasakkers. De zanger zit al zo'n vijftig jaar in het vak en trekt nog steeds volle zalen. Aan de hand van vijf liedjes wordt in de eerste aflevering zijn muzikale leven belicht.