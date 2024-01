Drukte bij rioolbedrijven door wateroverlast: 'Eén grote puinhoop'

Rioolbedrijven in Brabant hebben het heel erg druk. Al weken regent het bijna dagelijks en dat merken ze bij Coppelmans in Nuenen. Door de regen en hoge grondwaterstand krijgen zij veel meldingen van ondergelopen kelders en kruipruimten. Henri Coppelmans werkt hard om iedereen uit het water te halen.

Het zijn lange dagen voor Henri, die al vroeg is begonnen bij een appartementencomplex in Best. “Ik begin rond een uur of zeven 's ochtends en ga meestal door tot een uur of acht 's avonds. Er zijn nog veel collega's op vakantie, dus we doen het met de mensen die we nu hebben.”

De kruipruimte van het gebouw staat onder water. “Die moet helemaal leeg en dat is een flinke klus. Het is een groot gebouw en ik verwacht dat we hier wel 15 tot 20 tankwagens mee gaan vullen. En dan moet je weten dat er in één tankwagen wel 14.000 liter water past.”