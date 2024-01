Hasjblokken, henneptoppen en een hoop cash: 3 mannen gearresteerd

De politie heeft woensdag drie Eindhovenaren opgepakt in het kader van twee grote drugsonderzoeken. Het gaat om mannen van 32, 41 en 43 jaar. Een van hen wordt ook verdacht van de handel in vuurwapens.

Het gaat om twee losse zaken. De eerste gaat over de handel in softdrugs. Voor dat onderzoek werden woensdag twee huizen aan de Halvemaanstraat doorzocht. Agenten vonden daar grote hoeveelheden softdrugs, waaronder hasjblokken en henneptoppen. Ook lag er een grote hoeveelheid contact geld. Twee mannen van 32 en 43 jaar zijn opgepakt, van een van hen is ook zijn auto afgepakt.

Het andere onderzoek richt zich op de man van 41. Hij wordt verdacht van de handel in verschillende soorten harddrugs en vuurwapens. Hij kwam in beeld op basis van informatie uit de Encro-chat, de versleutelde berichtendienst die in 2020 werd gekraakt. Ook hij zit nog vast op het bureau voor verder verhoor.