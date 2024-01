Vrouw vergeet appelbeignets uit de magnetron te halen, brandweer rukt uit

De brandweer in Boxtel is woensdagmiddag uitgerukt, nadat er melding werd gemaakt van brand in een benedenwoning aan de Ons Doelstraat. Eenmaal daar aangekomen bleek van vuur geen sprake, wel van flink wat rook. De oorzaak? Vergeten appelbeignets.

Even voor vijf uur kwam de melding binnen. Buurtbewoners zagen rook en hadden last van stank. Brandweerlieden hadden de boosdoeners snel te pakken. De bewoonster was appelbeignets aan het opwarmen in de magnetron en was vergeten die er weer op tijd uit te halen. De brandweerlieden hebben de verbrande lekkernijen naar buiten gebracht en het huis vervolgens nog gecontroleerd op koolmonoxide. Toen de kust weer veilig was, kon de bewoonster terug naar binnen.