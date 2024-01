Blubberbermen zorgen voor drukte bij takelbedrijven: ‘Gebruik je verstand’

Als je deze dagen met je auto in de blubber terecht bent gekomen, ben je niet de enige. Door de eindeloze regenbuien zijn veel bermen veranderd in een modderbad en komen veel bestuurders met hun auto vast te zitten. Maar de pechhulpservice van de ANWB bellen heeft geen zin, want die staat in dit geval niet voor je klaar. En dus staat de telefoon bij veel takelbedrijven nu roodgloeiend.

“Waar we normaal gesproken één keer per maand een auto moeten wegslepen die vastzit in de modder, gebeurt dat nu drie à vier keer per dag”, vertelt Monique van Autohulpdienst Ben Heiltjes uit Cuijk. “Als chauffeurs willen draaien op een zandpad of weiland gaat dat over het algemeen zonder problemen. Maar met dit weer lukt dat niet, want het water staat letterlijk tot aan de lippen.”

Ook bij Sleepdienst Totaal in Breda zijn het drukke dagen. “Onze zes sleepauto’s rijden volop”, zegt Fahd Berehou van Sleepdienst Totaal in Breda. “Overdag rijden we af en aan, maar ook ’s nachts moeten we ons bed uit. Soms worden we zelfs door de ANWB gebeld of we kunnen helpen. Want die komen niet voor iets dat je zelf had kunnen voorkomen.”

En dat heeft ook onze verslaggever Rene van Hoof woensdag aan den lijve ondervonden. Hij was onderweg voor een verhaal over een ondergelopen begraafplaats in Eindhoven. Toen hij verkeerd reed en wilde keren op een fietsstraat ging het mis. Hij reed de berm in, voelde zijn auto wegzakken en stond vervolgens twee uur lang vast in een modderpoel.

“Ik belde de Wegenwacht, maar die halen geen auto’s uit de modder”, zegt hij. “Mijn verzekering zei dat ik maar een sleepbedrijf moest bellen, maar dat kon me veel geld gaan kosten. Gelukkig ben ik uiteindelijk geholpen door een collega.”