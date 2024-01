112-nieuws: fietspad Heeze ondergelopen • kerstbomen in brand

15.01

Een bestuurder van een bestelauto is vanmiddag net na de bocht op toerit 40 van de A59 bij Drunen-West in de richting van Waalwijk uit de bocht gevlogen. De man kwam met zijn wielen in de berm waarna hij over de kop sloeg. De man is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Zijn bestelauto is door een bergingsbedrijf afgesleept. Het is niet de eerste keer dat een bestuurder in of net na deze bocht de macht over het stuur is kwijt geraakt.