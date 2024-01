Jongen (16) bestuurt auto onder invloed van drugs en zonder rijbewijs

Een jongen van zestien is in Waalwijk aangehouden, omdat hij onder invloed van drugs een auto bestuurde. De jongen werd door de politie gesnapt, doordat de verlichting van de auto kapot was.

De politie van Waalwijk deelt het nieuws van maandagnacht in een bericht op Facebook. Agenten zagen de jongen met een even oude bijrijder rondrijden in de wijk Zanddonk. "De pas zestienjarige bestuurder bleek natuurlijk geen rijbewijs B te hebben", laat de politie in het bericht op Facebook weten. De jongen bleek onder invloed van softdrugs en moest mee naar het bureau om bloed af te staan. "Zijn ouders werden natuurlijk gebeld. Zo begin je het nieuwe jaar niet goed. Over verkeersveiligheid gesproken", zegt de politie in het bericht. De jongen krijgt voor zijn actie meerdere boetes.