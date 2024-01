Dit zijn de populairste babynamen in Brabant

Saar en Noud zijn de populairste babynamen in Brabant van 2023. Dat meldt de Sociale Verzekeringsbank donderdag. Vorig jaar kozen Brabanders Noah en Emma nog het meest. Deze namen staan wel nog steeds in de Brabantse top tien.

Noud is landelijk gezien een nieuwkomer in de top 10 van populairste jongensnamen. In Brabant stond Noud in 2022 al in de lijst, op plek 9, maar het aantal Noudjes is afgelopen jaar pas echt flink gestegen. 120 jongens kregen die naam. Noah (117 keer) en Luca (107 keer) maken de Brabantse top 3 van jongensnamen compleet.

Bij de meisjes stond Emma in 2022 op plek 1 in de Brabantse top 10 van populairste babynamen. Afgelopen jaar was Saar de populairste meisjesnaam. Mila (104 keer) en Julia (99 keer) staan op plek 2 en 3 van de populairste meisjesnamen in Brabant.