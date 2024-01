Man (50) overlijdt na frontale botsing op dijk in Grave

Een man van 50 uit Wijchen in Gelderland is overleden na een ongeluk in Grave. Hij kwam woensdagavond rond halfzes op de verkeerde helft van de Jan van Cuijkdijk terecht en botste frontaal op een kleine vrachtwagen met aanhanger. Dat meldt de politie donderdagochtend.

De auto van het slachtoffer en de kleine vrachtwagen belandden na de crash onderaan de dijk. Het slachtoffer werd met een traumahelikopter naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht en overleed daar later op de avond aan zijn verwondingen. De chauffeur van de vrachtwagen liep een sleutelbeenbreuk op. De dijk, de doorgaande weg tussen Grave en Cuijk, was na het ongeluk urenlang afgesloten.