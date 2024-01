Raadselachtig ongeluk kost 82-jarige man het leven: taakstraf geëist

De rechtbank in Breda boog zich donderdag over een bijna onverklaarbaar ongeluk. Een 53-jarige vrouw uit Breda reed op 28 oktober 2022 op de Zwijnsbergensestraat in die stad. Ze reed niet te hard, was niet met haar telefoon bezig en had ook geen drank of drugs gebruikt. Toch reed ze een 82-jarige man dood op een zebrapad. Ze had de man totaal niet gezien.

Een zwarte dag. Daar was iedereen in de rechtbank in Breda het donderdag wel over eens. De officier van justitie, de aanwezige dochter van de overleden man en natuurlijk de 53-jarige vrouw zelf spraken allemaal van een zwarte dag.

Die vrijdag was haar vaste vrije dag en de vrouw was met de auto op weg naar haar vriend. Ze kent de Zwijnsbergenstraat goed en rijdt daar bijna dagelijks, vertelde ze aan de rechters.

Bladeren

“Er lagen heel veel bladeren langs de weg en misschien was ik te veel met de rechterkant van de weg bezig”, zo zei ze. Maar, van links kwam de 82-jarige man. Die was de eerste helft van het zebrapad al overgestoken en begon op de middenberm aan het tweede gedeelte, toen de vrouw kwam aanrijden.

“Ik heb hem echt niet gezien”, verklaarde de vrouw. Ze reed de man midden op het zebrapad aan. Ze merkte wel dat ze iets geraakt had, maar zag pas dat het een persoon was toen ze uitstapte. De man overleed kort daarna in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De vraag is of de vrouw schuld heeft. Volgens de officier van justitie wel, maar dan in de lichtste vorm. Want, de vrouw reed niet te hard, was niet met haar telefoon bezig en had ook niets gedronken of drugs gebruikt. Het enige wat ze fout deed, was dat ze de man niet had gezien.

'Toch straf'

De vrouw was zeer geëmotioneerd in de rechtbank. “Ik had hem moeten zien”, zei ze steeds. Ze verontschuldigde zich bij de familie van het slachtoffer met wie ze al uitgebreid contact heeft gehad het afgelopen jaar. En die familie hoopt ook dat het goed gaat met de 53-jarige vrouw, ook al had ze hun vader moeten zien.

De officier van justitie vond dat er toch een straf moet komen voor de vrouw. Ze eiste een taakstraf van 150 uur. Als voorwaardelijke straf eiste ze dat het rijbewijs van de vrouw voor een jaar wordt ingetrokken, maar dat gebeurt alleen als de vrouw nog eens in de fout gaat.

De rechtbank doet op 18 januari uitspraak.