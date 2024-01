Ongeluk met dode en vier gewonden: bestuurster (26) blijft langer vast

De 26-jarige vrouw die op nieuwjaarsochtend in Tilburg met een auto tegen een boom reed, waarbij één dode en vier gewonden vielen, blijft nog zeker twee weken vastzitten. De rechtbank in Breda heeft dit donderdagmiddag besloten. De Tilburgse werd na het ongeluk in het ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen en daarna opgepakt. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt haar van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk.

Het ongeluk gebeurde op nieuwjaarsdag rond zeven uur 's morgens. Een man van 39 uit Tilburg die in de auto zat, kwam om het leven. Vier andere inzittenden raakten gewond. Onder hen was ook de vrouw die achter het stuur zat.

Door de politie werd ze vastgezet op verdenking van doodslag en meerdere verkeersovertredingen. Bloedonderzoek moet uitwijzen of de Tilburgse gedronken of drugs gebruikt had. De uitkomst van dat onderzoek is nog niet bekend. Het is evenmin duidelijk of het 39-jarige dodelijke slachtoffer naast de bestuurder of achter in de auto zat. De politie onderzoekt ook nog of alle inzittenden een gordel droegen.

De auto was op de kruising van de Bredaseweg in Tilburg tegen een boom gebotst. De drie inzittenden die voor zover bekend nog in een ziekenhuis liggen, zijn twee vrouwen van 26 en 30 en een man van 29. Ook zij komen allemaal uit Tilburg. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken.

Na de melding van het ongeluk, werden politie, brandweer, twee traumahelikopters en zes ambulances ingezet.

De botsing met de boom gebeurde zo hard dat de Tesla veranderde in een wrak: