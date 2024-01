Roeiend naar de voordeur: wonen op woonboot is geen pretje bij hoogwater

Op blote voeten en met opgestroopte broekspijpen. Zo komt Miriam van Esch uit Den Bosch deze dagen thuis. Ze woont in een woonboot aan de Kerkhoekweg bij de Bossche Ertveldplas en door de overvloedige regen staat haar hele tuin onder water. “We zijn wel wat gewend, maar dit is wel heel nat”, zegt Miriam.

Het zandpad richting de woonboten is veranderd in een grote modderpoel. In het natuurgebied eromheen grazen de koeien in ondergelopen weilanden en zo zien ook de achtertuintjes van de woonbootbewoners eruit. Waar je normaal gesproken zo de deur uit stapt en vanuit het gras de dijk op loopt, zijn de boten nu omringd door water.

Even de hond uitlaten is voor Miriam nu dus een flinke beproeving. “Sinds kerst moeten we met het nodige klimwerk en roeibootjes naar de boot zien te komen. En soms zelfs door het ijskoude water heen”, vertelt Miriam gehuld in een regenpak met capuchon.

Ze woont al twaalf jaar op het water en heeft wel vaker meegemaakt dat het water zo hoog staat. Maar dat was meestal in het voorjaar of in de zomer. "We zijn het dus wel een beetje gewend. Maar nu is het veel kouder, dus dat is wel extra lastig."