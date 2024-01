Vastgereden in de modder? Met deze tips rijd je zo weer weg

Met de enorme regen van de laatste tijd zijn veel bermen veranderd in een modderbad. Dus is het oppassen dat je niet vast komt te zitten met je auto. Voor wie op eigen kracht wil (proberen) los te komen, zijn onderstaande tips een redmiddel.

Iemand die zeker wel eens heeft vastgezeten met zijn auto is dakarrijder Ronald van Loon. "Op een gegeven moment weet je wel wat je moet doen." Van Loon heeft alvast een tip waarmee je ellende kan voorkomen.

Zo hebben bijvoorbeeld de meeste moderne auto's tractiecontrole. Die moet je volgens Van Loon uitzetten. "Dit is het knopje met het autootje en de 'slippende' strepen eronder. Normaal gesproken zorgt dit systeem ervoor dat als je te veel gas geeft, je wielen niet spinnen bij het wegrijden. En dat is juist wat je wel wil hebben als je vast staat in de modder."

"Toen ik tijdens Dakar zelf vast zat, wist mijn chauffeur dit ook niet", vervolgt Van Loon. "Het knopje zit bij de meeste auto's bij de radio of bij het dashboard bij het stuur. Zet die tractiecontrole wel weer aan als je uit de modder bent. Dit voorkomt dat je gaat slippen."

Deken of automat

Met de tractiecontrole uitgeschakeld, is je auto nog niet uit de blubber. Dit is het moment dat je het eerste voorwerp tevoorschijn moet halen. "Je wilt natuurlijk iets onder de banden leggen, zodat ze beter grip krijgen", zegt Arjen de Jonge van autobedrijf Jongmolen uit Oosterhout. Hij heeft al talloze auto's weggesleept die vastzaten in de blubber. "Een balk of plank hebben mensen meestal niet in de auto liggen, maar je kunt het ook met een deken proberen. Dat leg je achter de banden die vastzitten in de modder. Bij het wegrijden, zorgt het deken voor de grip en rijd je als het ware over het deken weg."

Mocht je nou geen deken hebben, dan heeft Van Loon nog een andere tip. "Gebruik je vloermatten. Die heb je altijd in je auto liggen en hebben nog meer grip dan een deken, want ze zijn veel harder."

Wegrijden

Met een beetje geluk, moet het nu lukken om los te komen. Al kun je niet zomaar wegrijden. "Geef niet te veel gas, want dan graaf je jezelf in. Je kunt het beste in de tweede versnelling wegrijden, want dan hoef je minder gas te geven om weg te komen", tipt De Jonge. "En vergeet niet om het stuur recht te houden, anders kun je jezelf ingraven."

"Heb vooral geen haast", geeft Van Loon mee. "Vooral rustig gas geven, en waar nodig steeds voor- en achteruit gaan. Zo kom je er beetje bij beetje uit." Duwen vindt Van Loon het laatste redmiddel. "Een gemiddelde auto weegt 1200 kilo, dus dat heeft pas zin als je met een man of vijf bent."

Mocht dit nou echt niet lukken, dan moet er toch echt een berger bij komen. Dan is je auto alsnog uit de modder, zij het met een prijskaartje.