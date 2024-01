Lotte wil Brabants schaatstrots worden, net als haar voorbeeld Ireen Wüst

Haar grote voorbeeld is de succesvolste olympiër uit Nederland ooit: Ireen Wüst. Om het niveau van de meervoudig kampioen te halen, moet Lotte Groenen nog heel grote stappen zetten als schaatsster. De negentienjarige Tilburgse ontwikkelt zich in ieder geval uitstekend op het ijs. "Ireen Wüst heeft me aan het begin van dit seizoen wat training gegeven samen met de bondscoach. Dat was heel gaaf."

Lotte is bezig aan haar laatste jaar bij de junioren en wil daarin zoveel mogelijk ervaring opdoen. Ook bij de senioren, getuige haar deelname afgelopen weekend aan de 500 meter op het NK afstanden. "Vorig jaar maakte ik mijn debuut, maar dit jaar was het opnieuw bijzonder. Als je voor je rit het middenterrein oploopt, zie je al die mensen op de tribune, de vele camera’s van de pers en er is keiharde muziek. Heel gaaf, dat is bij andere wedstrijden nooit zo. Overigens kan ik er goed mee omgaan hoor, het geeft geen extra druk."

"Dat ik ze goed bekijk, wil niet zeggen dat ik bang ben."

Ook de aanwezigheid van alle Nederlandse wereldtoppers zorgde er niet voor dat Lotte met knikkende knieën aan de start stond. "Je bent voor een toernooi al een paar dagen eerder op locatie. Je traint op de baan samen met alle goede schaatssters. Als ik de toppers dan rond zie rijden, dan weet ik naar welk niveau ik wil. Ze schaatsen zo mooi, zijn technisch zo goed. Maar dat ik ze goed bekijk, wil niet zeggen dat ik bang ben." Een rol van betekenis speelde ze niet op de 500 meter, want ze eindigde als negentiende. Wel reed ze een persoonlijk record van 39.49. "Ik zie het puur als een heel mooie ervaring. Voor zoveel toeschouwers wil je zo goed mogelijk presteren. Het ging naar tevredenheid en dat had ik even nodig, want het was de laatste tijd zoeken naar de juiste vorm.”

"Een mooie combinatie van snelheid en inhoud."

Volgende week zaterdag 13 en zondag 14 juni staat ze weer op het ijs van Thialf, maar dan bij het NK Allround voor junioren. Een toernooi dat al een tijdje dikgedrukt in de agenda staat van de schaatsster van KNSB Talent Team Zuid. "Ik ben een liefhebber van allround. Het is van alles wat, een mooie combinatie van snelheid en inhoud. Er vallen ook tickets voor het WK te verdienen, dat is een groot doel." In het leven van Lotte draait het nu om schaatsen, schaatsen en nog eens schaatsen. "Vorig jaar zat ik nog op de middelbare school, maar die heb ik gelukkig afgerond. Dit jaar koos ik bewust voor een tussenjaar, omdat ik me volledig wil focussen op het schaatsen. Zes dagen per week train ik, vaak twee keer per dag. Veelal in Breda, soms bij mijn IJsclub Tilburg, maar ook kom ik weleens in Heerenveen of staat er een buitenlands trainingskamp op het programma."

"Een droom om de absolute top te halen."