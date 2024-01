Vuurwerkrellen in Breda: politie zoekt naar daders van 18 autobranden

Foto: Eye4images/Marcel van Dorst. Foto: Eye4images/Marcel van Dorst. Foto: Erald van der Aa. Foto: Erald van der Aa. Volgende 1/4 Foto: Eye4images/Marcel van Dorst.

De politie is nog steeds op zoek naar verdachten die rond de jaarwisseling in de Bredase wijk Hoge Vucht auto's in brand staken. In totaal gingen achttien auto's in vlammen op. Het was tijdens de jaarwisseling erg onrustig in de wijk. De Mobiele Eenheid (ME) moest worden ingezet om vuurwerkrellen te bestrijden.

Vijf jongeren zijn op oudjaarsavond opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Het gaat om jongeren van 13, 15, 18 en 19 jaar oud. Twee van hen hadden zwaar vuurwerk bij zich. De ME moest er zelfs aan te pas komen om het weer rustig te krijgen. Wat de jongeren precies hebben gedaan om die openbare orde te verstoren, konden de politie het en Openbaar Ministerie niet zeggen. Ze werden die avond aangehouden tussen half elf en kwart voor elf in de Gilbert van Zinnikstraat en Willem van Heesstraat. Het vijftal is inmiddels weer vrij. De verdachten van 18 en 19 jaar hebben een boete gekregen. Een van de minderjarigen is doorverwezen naar Bureau Halt. Voor het in brand steken van de auto's is nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt wie daarbij betrokken was. Burgemeester Paul Depla

Burgemeester Paul Depla sprak op oudejaarsdag op X al zijn zorgen uit over de onrust in de wijk. "Laten we de wijk Hoge Vucht samen veilig houden. De politie heeft al meerdere keren moeten optreden vanwege vernielingen en zwaar vuurwerk", meldt hij. "Let op je eigen veiligheid en de veiligheid van je kinderen. Spreek elkaar aan op gedrag."