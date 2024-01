Met cadeautjes op kraamvisite: dit zijn de 3 wijzen en dit is wat we vieren

'Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed’. Zo gaan kinderen tijdens Driekoningen zingend langs de deuren in ruil voor snoep. Toch gaat dit christelijke feest oorspronkelijk daar niet over. Maar wat vieren we eigenlijk wel met Driekoningen? En welke tradities horen daarbij?

Op Driekoningen, 6 januari, wordt de aankomst van de drie wijzen uit het Oosten bij de kribbe van kerstkindje Jezus in Bethlehem gevierd. Maar wie waren die drie wijzen en waarom gingen zij naar Jezus? “Eigenlijk weten we niet meer dan dat, want meer staat niet in de Bijbel. We spreken tegenwoordig wel over drie koningen, maar in de Bijbel staat alleen dat het drie wijzen waren. Wie zij precies waren, dat weet niemand”, vertelt plebaan Vincent Blom, de pastoor van de Sint-Jan in Den Bosch. “Juist omdat er zo weinig informatie is, zijn er door de eeuwen heen veel dingen ingevuld of bedacht." Ze kregen pas later de namen pas later de namen Balthasar, Caspar en Melchior. Wat wel in de Bijbel staat, is dat ze een ster volgden op zoek naar Jezus, 'de pasgeboren koning der Joden'. Als geschenk hadden ze goud, wierook en mirre (een lekker ruikende harsolie) bij zich.

“Om iets goeds te doen voor een ander, haalden de kinderen geld op voor de armen."

Volgens plebaan Vincent Blom ontstaan bij heilige feesten vaak eeuwenoude tradities. Een daarvan is de Driekoningentocht. De drie wijzen trekken op kamelen door stad of dorp gevolgd door een grote stoet kinderen met een lampion in hun hand. Blom: “De wijzen uit het oosten volgden de ster van Bethlehem om bij kerstkindje Jezus te komen. We denken dat het eigenlijk geen ster was, maar twee planeten die licht gaven. Door met een lampion mee te lopen in de optocht, verwijzen we naar het licht dat de koningen volgden.” Vooral voor kinderen is Driekoningen een belangrijk feest geworden. Ze gaan zingend langs de deuren verkleed als de koningen om geld op te halen voor het goede doel. Precies zoals hun ouders jaren geleden ook deden. “Om iets goeds te doen voor een ander, de kerstgedachte, haalden de kinderen geld op voor de armen. Maar ze kregen steeds vaker als bedankje voor het zingen ook snoep of een mandarijn. Dat is inmiddels ook traditie geworden.”

"Het zou gek zijn om de koningen weg te halen nog voordat ze bij Jezus zijn aangekomen”