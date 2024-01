Vrouwen slaan beveiliger in gezicht na ruzie over kleding

Twee 22-jarige vrouwen uit Tilburg zijn donderdagnacht aangehouden voor het mishandelen van een beveiliger van een café. Ze kregen ruzie met de beveiliger, omdat die hun groepje niet naar binnen wilde laten. De vrouwen werden zo boos, dat ze de man in zijn gezicht sloegen.

De vrouwen waren in het uitgaanscentrum van Tilburg op stap met een groepje. Ze waren in totaal met twee mannen en drie vrouwen. Toen ze rond drie uur naar een café op de Heuvel wilden, ging het mis. De beveiliger had hen de toegang geweigerd, vanwege de kleren die ze droegen.

Wat volgde was een heftige discussie. Vanuit de groep werden er foto's van de beveiliger en de bedrijfsleider gemaakt. Twee van de vrouwen werden volgens de politie zo boos, dat ze de beveiliger sloegen. Hij liep daardoor een verwonding met wat bloed onder zijn neus op.

De agenten hebben dankzij cameratoezicht de vrouwen opgespoord en opgepakt. Ze worden verdacht van mishandeling.