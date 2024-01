Fijnfisjenie! Dit zijn dé nieuwe carnavalshits van 2024

5 januari is 'D-Day' voor de maarschalken van de carnavalsmuziek. Rond deze datum publiceert de crème de la crème van de hoempapa en polonaise zijn muzikale carnavalsbijdrage. En dit zijn, denken wij, alvast de pareltjes van 2024.

"Vandaag is het een soort van releasedag voor heel veel carnavalsartiesten", legt DJ Koen Wijn vrijdagmorgen uit in het radioprogramma Wakker!. De sjoenkelexperts zijn in de winter de studio ingedoken en brengen nu hun muzikale uitspattingen uit. Precies op tijd om ze voor het fijnste fisje alvast uit je hoofd te leren. Chef Soldaat

Zo heeft Chef Soldaat een nieuwe plaat. Die, geheel in zijn thema natuurlijk, Bunkeren heet. "Friet speciaal, maximaal, broodje döner allemaal!"

Wachten op privacy instellingen...

Een gemeenschappelijke deler met de rest weet de artiest alleen niet echt te ontfutselen. "Het gaat dit jaar van padellen tot aan kaboutertjes. Het gaat echt alle kanten op. Maar er zit altijd een stukje creativiteit, een stukje plezier en een stukje leut in. Een echt goede carnavalskraker moet een gevoel zijn." Tips van Mark

En of dat gevoel ook dit jaar aanwezig is, probeert radioproducer Mark Versteden dan weer te ontdekken. Het is zijn eerste jaar als jurylid van liedjeswedstrijd Kies je Kraker en is goed op de hoogte van het carnavalsgeweld. Zijn tips? Hier komen ze. We beginnen met de Gebroeders Rossig, die vooral bekend werden met hun parodie op het 'Hallo Allemaal'-liedje van de Luizenmoeder. Zij komen dit jaar met Vier Dagen Werken Is Genoeg. En ja, wat ze die vijfde dag doen, mag je zelf invullen.

Wachten op privacy instellingen...

Padelelelelellen

Dan Trio Zandvrees en de Viezevoetenkortingen. Een drietal uit Stampersgat, met een nogal komische naam, dat dit jaar met het actuele Ko de Geel komt. Of ons aller Huub Hangop, die zijn tos-tos-tos-tos-tostiapparaat toch maar heeft ingewisseld voor een padelracket. Al blijft hij wel consequent in zijn teksten. Van tos-tos-tos-tos-tostiapparaat naar padelelelelellen.

Wachten op privacy instellingen...

De groep Mosterd na de maaltijd, bekend van de kneiter Hé Jacqueline, waar is de Vaseline?, heeft dit jaar het nummer Nog een Rondje uitgebracht. Op Veul Gère moeten we nog heel even wachten.

Wachten op privacy instellingen...

Pint van Nelle

Lanterfantje zoekt weer het randje op, dit keer met een nummer over roken. Een Pint van Nelle, met Johnny Purple. Gedurfd, nadat ze vorig jaar een gedoetje kregen met Spotify, omdat hun nummer Ladders Zat over alcohol zou gaan.

Wachten op privacy instellingen...

Lamme Frans

Tot slot heeft Lamme Frans, ergens tussen het zuipen en het slapen door, toch nog een plaat op weten te nemen. "Ik dacht, ik ga het eens bij de politie proberen. Ik ben toch al altijd in het blauw", zegt hij bij Wakker!. Hij trok zijn alcoholvrije vest aan, dat toch niet zo goed bleek te werken, en ging bij De Politie. FEEST!