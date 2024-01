Ondanks 250.000 euro voor gouden tip is vermiste Germa nog steeds zoek

28 juli 1984. De 19-jarige Germa van den Boom blijft voor het eerst alleen thuis dat weekend. Een weekend dat eindigt als een nachtmerrie, als ze na een avondje stappen spoorloos verdwijnt. Nu, bijna veertig jaar later, is het mysterie nog altijd onopgelost. Ondanks talloze zoekpogingen, opgravingen en zelfs een beloning voor de gouden tip van 250.000 euro. Wat er gebeurde sinds die nacht in Nieuwendijk? Dat zie je in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.

Wachten op privacy instellingen...