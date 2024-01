Kerstbomen op het menu voor de olifanten in Dierenrijk

Voor de Aziatische olifanten in Dierenrijk in Mierlo stond er vandaag wel iets heel bijzonders op het menu. Naast het normale eten, zoals een wortel en hooi, waren er vrijdagavond ook kerstbomen. Verspreid door het verblijf stond de sfeervolle snack klaar om opgepeuzeld te worden.

En aan die uitspraak van Stijn is niets gelogen. Het is wringen voor de olifanten, die graag naar binnen willen. “Het is altijd een indrukwekkend moment als ze binnenkomen. Je weet nooit wat ze gaan doen met de kerstbomen die je hebt klaargezet.”

De kerstbomen zijn vooral bedoeld als lekkere snack. “In het wild komen ze geen kerstbomen tegen, want het zijn Aziatische olifanten en hun leefgebied groeien deze niet. Al lusten ze ze graag.”

De olifanten eten de bomen niet helemaal op, maar maken de stam wel kaal. “De bast gaat er ook helemaal af. Takken groter dan ongeveer 15 cm lusten ze ook niet, maar wel de naalden. We die helemaal kaal terug.”