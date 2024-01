Jan Biggel sleept platinaplaat binnen: 'Gouden plaat een lilluk ding'

Jan Biggel heeft een platinaplaat gekregen voor zijn hitsingle Ons Moeder Zeej Nog, omdat het nummer meer dan 17 miljoen keer gestreamd is. De zanger werd donderdagavond tijdens een optreden verrast. "Ik had hem wel verwacht, máár ik vond het wel leuk", reageert hij. "Die gouden plaat vond ik eigenlijk maar 'een lilluk ding'."

Toen Biggel klaar was met zingen en het podium af wilde lopen, zag hij iemand naar hem toe komen met een platinaplaat. Uiteraard voor de hit waar de meeste mensen hem van kennen: Ons Moeder Zeej Nog. En daar was de zanger, nuchter als hij is, toch wel een beetje van onder de indruk. "Het kwam een beetje onverwachts. Al had ik hem wel al verwacht, witte nie."

De zanger is vrijdagavond nog een beetje in de olie, want hij heeft net de clipopname gehad voor zijn nieuwe nummer: Lege Pullen. "Dat is gewoon lachen, gieren, brullen. Iedere keer moest ik ze vullen en weer leegdrinken. Hoeveel bier ik op heb? Meisje, ik kan ze niet meer tellen."

"Maar ik vond het wel leuk. Weet je wat het is? Ik was een beetje verbouwereerd. Ik vond het al heel veel, wat ik had", vertelt hij. Daarmee doelt hij op de gouden plaat, die hij in 2022 kreeg voor 8,6 miljoen streams. "Maar die gouden plaat vond ik eigenlijk maar een lilluk ding. Dan is platina veel mooier."

Lilluk of niet, zijn doel is om nóg twee gouden platen in de wacht te slepen. "Mijn streven, want je mag nooit tevreden zijn. Je moet een doel hebben, voordat je stopt. Anderen maken een nummer en dan zijn ze weg, maar dat laat ik mij niet gebeuren."

Lege Pullen komt trouwens op 10 januari uit. En wie weet is dat een stapje bij Biggels volgende doel.