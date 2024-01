Succesvol veldrijder Ryan Kamp zit zonder ploeg, maar rijdt nu individueel

Hij is voormalig Europees- en wereldkampioen veldrijden bij de beloften en eindigt bij de profs vaak in de top tien. Toch was het onlangs nog maar de vraag of Ryan Kamp (23) door kon gaan als professional. Het contract van de veldrijder uit Roosendaal werd tot veler verbazing niet verlengd door zijn Belgische ploeg. Hij gaat nu verder met een licentie als individueel renner met de steun van twee Italiaanse merken. “Dit is een unieke constructie, je ziet het zelden in de wielersport.”

Dat Ryan zonder ploeg kwam te zitten, is bijzonder gezien zijn goede uitslagen van de laatste jaren. “Maar ik had het wel een beetje aan zien komen. Ik kreeg geen duidelijkheid van de ploeg en pas aan het einde van het jaar kreeg ik het nieuws. Ze wilden zich meer gaan richten op een beloftenploeg. En dat terwijl ik pas 23 ben en mijn beste jaren nog moeten komen. Het nieuws kwam niet als een donderslag bij heldere hemel, maar het was natuurlijk niet leuk. Voor mij brak een onzekere tijd aan, want andere teams waren al bezet.” Mensen uit zijn omgeving zeiden dat het wel goed zou komen, maar een nieuwe ploeg meldde zich niet. “Ik heb toen contact opgenomen met de broers Roodhooft. Als ik nergens terecht kon, mocht ik ze benaderen. In hun ploeg Alpecin-Deceuninck was geen plek meer, maar ze hebben wel hun nek voor me uitgestoken.” Via de Belgische broers gaat Ryan verder als individueel renner. Hij krijgt loon en qua materiaal wordt hij geholpen door de Italiaanse racefietsmerk Colnago en de fabrikant van fietsonderdelen Campagnolo. “Op de weg kent iedereen Colnago omdat Tadej Pogacar erop fietst. In het veldrijden moeten we jaren terug de tijd in naar vroegere helden als Richard Groenendaal en Sven Nys. Voor deze merken een mooie kans om zich weer in deze tak van sport te laten zien.”

"Ieder nadeel heeft z'n voordeel."

Van een profploeg naar individueel, het lijkt een flinke stap terug. “Maar ieder nadeel heeft z'n voordeel. Ik krijg bijvoorbeeld de kans om met de ploeg van Alpecin-Deceuninck van wereldkampioen Mathieu van der Poel mee te gaan op trainingskamp. Daar kan ik zoveel beter van worden. Verder verandert er in de voorbereiding niet veel, want veldrijden is veelal een individuele sport. De trainingen deed ik al bijna allemaal alleen.”

"Je moet 1 worden met je fiets, dat heeft tijd nodig."