Na het weekend kunnen we het ijs op, maar niet overal

Als je nog geen schaatsen in de kast hebt liggen, dan is dit weekend het moment om een paar te gaan scoren. Want vanaf maandag kunnen we zo goed als zeker het ijs op. “Het stopt met regenen, de zon komt tevoorschijn en er komen een paar ijskoude nachten aan”, belooft Floris Lafeber van Weerplaza.

Het is een flinke omslag na een kletsnat begin van dit jaar. Waar er normaal gesproken gemiddeld 70 millimeter regen valt in heel januari, zijn we daar op sommige plekken in Brabant nu al overheen. Maar dat gaat dus veranderen. Zaterdagnacht is er nog kans op een vlokje sneeuw, maar daarna wordt het droog, zonnig en koud.

"Woensdag is het ijs op ondiep water waarschijnlijk zo’n 6 centimeter dik."

“Zondagochtend moeten we waarschijnlijk al de autoruiten krabben”, zegt Lafeber. “Maandag staat er nog een sterke wind en is het lastig om een ijsvloer te krijgen, want dan is het water in beweging. Maar ‘s nachts neemt de wind af, wordt het met min 6 graden een stuk kouder en dan gaat het hard.” Na maandag staat ons een reeks hele koude nachten te wachten, waarbij het lokaal zelfs min 8 kan worden. Als de wind dan helemaal wegvalt en het helder is, ontstaat er een dikke laag ijs. “Woensdag is het ijs op wateren van een meter diep waarschijnlijk al zo’n 6 centimeter dik." Op sommige plekken dan. “Ik kom zelf uit Oisterwijk en krijg veel de vraag of we op de Oisterwijkse Bossen en Vennen kunnen schaatsen. Op dat soort diepere meren kan dat waarschijnlijk niet, daar moet het echt een week lang voor vriezen", zegt de weerman. "Maar op ondergelopen weilanden of wadi’s is schaatsen zeker mogelijk.”

"Er kan soms een gevoelstemperatuur van min 10 ontstaan."