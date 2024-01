Chinooks van vliegbasis Gilze-Rijen schieten te hulp bij kapotte dam

Twee Chinookhelikopters van vliegbasis Gilze-Rijen helpen bij het herstel van de kapotte dam in Maastricht. Door hoogwater en harde stroming stortte daar woensdag een deel van een dam in. Het water stroomt nu met een enorme snelheid door de dam. "Door netten met zware stenen in het water te laten zakken, hopen we de stroomsnelheid af te laten nemen", legt woordvoerder Henk-Jan van Vulpen uit.

De helikopters zijn zaterdagochtend om negen uur richting Maastricht gevlogen. Daar laten ze netten met zware stenen in het snelstromende water zakken om het enorme gat in de dam te dichten. "In totaal laten de twee Chinooks zestig netten met daarin 4.000 kilo breuksteen in het water zakken", vertelt Van Vulpen. De Chinooks van vliegbasis Gilze-Rijen zijn de enige helikopters van defensie die zo'n behoorlijk gewicht kunnen dragen.

Riskant

"We kregen het verzoek van Rijkswaterstaat om te helpen, omdat de dam door drassige oevers via de grond lastig te bereiken is en het water te hard stroomt om via water te helpen. Door de lucht is dus de beste manier om hulp te bieden", aldus Van Vulpen.

Van Vulpen is enthousiast over de inzet: "Dit is waarom we dagelijks oefenen en trainen met onze helikopters, om vandaag deze hulp te kunnen leveren."

Volgens defensie is het nu het belangrijkste om de stroomsnelheid te laten afnemen. Dat maakt de aanleg van een nooddam, die het water kan reguleren tot het hoogwater voorbij is, minder riskant. Hoe lang de helikopters bezig zullen zijn is nog niet bekend. Van Vulpen: "De operatie is voor heel het weekend gepland, we moeten even kijken hoe het loopt."