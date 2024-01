Tieners gaan aan de haal met bankpassen van ouder echtpaar

Twee jongens van 16 en 17 jaar zijn vrijdagavond aangehouden op verdenking van pinpasfraude. De slachtoffers zijn een 76-jarige vrouw en haar man uit Prinsenbeek. Het echtpaar gaf de bankpassen met pincodes mee aan de jongens die zich voordeden als bankmedewerkers. Boa's kwamen de verdachten per toeval op het spoor.

Vrijdagmiddag belde een jongen naar de vrouw. Hij waarschuwde het echtpaar voor zogenoemde skimming, het kopiëren van bankgegevens. Ironisch genoeg was het beste wat zij volgens hem konden doen, de pinpassen in een envelop stoppen. Deze zouden dan worden opgehaald door zogenaamde koeriers van de bank. In dit geval de 16 en 17-jarige verdachten.

Foute boel

Het slachtoffer kreeg in de gaten dat het foute boel was toen een buurman aan de deur kwam en vertelde dat de koeriers ook bij hem aan hadden aangebeld. Ze alarmeerden de politie.



Bij toeval zagen twee boa's de jongens op een bromfiets rijden. Omdat een van hen geen helm op had, kregen zij een stopteken. De jongens probeerden tevergeefs ervandoor te gaan en gooiden iets op straat. Dat bleek later een van de gestolen bankpassen te zijn.

Geld gepind

Bij de jongste verdachte werd 350 euro in de jaszak gevonden, een bedrag dat net gepind was van de rekening van het slachtoffer. Dat geld is door de ingeschakelde politie aan de slachtoffers teruggegeven. Het echtpaar heeft aangifte gedaan tegen de jongens. De politie doet nog verder onderzoek naar de persoon die het echtpaar vrijdagmiddag gebeld heeft.