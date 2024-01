Inge ging als kind naar de veldritten van haar broers, nu is ze zelf prof

Veldrijdster Inge van der Heijden (24) uit Schaijk ging als klein meisje samen met haar ouders kijken hoe haar broers trainden bij Wielervereniging Uden. Toen ze 7 was, meldde ze zich zelf aan. “Dat ik ooit prof zou worden, daar had ik bij de jeugd nooit over nagedacht. Mijn twee Nederlandse titels bewezen wel dat ik talent had, maar ik fietste gewoon voor mijn plezier.”

In 2019 pakte ze de wereldtitel bij de beloften en de afgelopen jaren won ze diverse crossen en pakte ze veel podiumplekken. “Toen ik mijn opleiding aan het Johan Cruyff College had afgerond, besloot ik volledig voor de sport te gaan. Ik wilde kijken hoe ver ik kon komen, een nieuwe studie kan altijd nog. Toen ik tekende bij een profploeg, was dat de kans om me verder te ontwikkelen.” Het niveau bij het veldrijden ligt ontzettend hoog. Fem van Empel uit Den Bosch is momenteel de allersnelste veldrijdster van de wereld. Inge rijdt dit seizoen heel stabiel. Vrijwel altijd eindigt ze in de top tien, vaak in de top vijf. Afgelopen weekend werd ze tweede in Zonhoven. “Het niveau ligt ontzettend hoog en de wedstrijden zijn echt spannend. De komende jaren wil ik richting de top drie gaan. Ik zet telkens kleine stapjes, maar ik merk constant verbetering. Dit seizoen heb ik al een keer een paar rondes voorop gereden, maar dat tempo hou ik niet vol. Ik werk er hard aan om de motor te vergroten.”

"Met afdalingen denk ik teveel na."

Ze weet wat haar mindere punten zijn en traint daarop. “Het gaat in de topsport vaak om details. Ik ben bijvoorbeeld te voorzichtig. Met afdalingen denk ik te veel na en ga ik niet volle bak. Dat zijn verloren seconden voor mij. Fietsend gaat het hard, maar dan kan ik niet alle verloren tijd goedmaken. Tijdens trainingen probeer ik al minder na te denken en uit te gaan van mijn eigen kracht. Als anderen het kunnen, waarom ik dan niet? Ik merk al verschil in de koers.” Komend weekend is het NK veldrijden in Hoogeveen. Inge hoopt dat de weergoden aan haar willen denken. “Ik hou van een snel parcours. Met deze vele regen is het vaak ploeteren in de modder. Dat is niet mijn sterkste punt, al gaat het steeds beter. Maar welke omstandigheden het ook zijn, je moet wel. Op het weer heb ik geen invloed. Bij het NK wil ik zo goed mogelijk presteren. Wellicht zijn de toppers net iets te sterk, maar dan wil ik best of the rest zijn.” Haar familie zal er in ieder geval bij zijn, zoals eigenlijk altijd.

"Fietsen in de winter, daar ligt mijn hart."